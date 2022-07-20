الإسكان: تحويل 292 مليون دولار مقدمات حجز مشروع «بيت الوطن» حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه فيما يتعلق بالطرح الأخيرالذى أعلنت عنه الوزارة للمصريين فى الخارج ضمن مشروع "بيت الوطن" لتوفير أراض ووحدات سكنية لأبنائنا فى الخارج.





وتابع أنه تم إغلاق باب الحجز به منذ أيام، حيث شهد إقبالا كبيرا على الحجز خاصة على الأراض، وحتى الآن، تم تحويل 292 مليون دولار من مقدمات حجز من إجمالى 1.172 مليار دولار.

جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف الجزار: نعمل حاليا على توفير الأراضى اللازمة والوحدات السكنية، لاستيعاب أكبر قدر من المتقدمين للحجز.