الإسكان: تحويل 292 مليون دولار مقدمات حجز مشروع «بيت الوطن» حتى الآن

وتابع أنه تم إغلاق باب الحجز به منذ أيام، حيث شهد إقبالا كبيرا على الحجز خاصة على الأراض، وحتى الآن، تم تحويل 292 مليون دولار من مقدمات حجز من إجمالى 1.172 مليار دولار.
جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف الجزار: نعمل حاليا على توفير الأراضى اللازمة والوحدات السكنية، لاستيعاب أكبر قدر من المتقدمين للحجز.
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