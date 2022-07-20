عاجل.. السيسى يلتقى رئيس البرلمان الصربى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس البرلمان الصربى أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى بلجراد، منوها إلى العلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والصربى.

كما أوضح حرص بلاده على دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلمانى.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان، وتطلع سيادته لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التى تربط بين مصر وصربيا على مختلف الأصعدة، خاصة فى شقها البرلمانى من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، وذلك على غرار زيارة رئيس البرلمان الصربى إلى القاهرة فى ديسمبر 2021، بما يساهم فى تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائى المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.