محافظ جنوب سيناء يلتقى سفير كندا فى إطار التنسيق لاستضافة قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - واصل خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لقاءاته مع سفراء الدول المختلفة للتنسيق لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ والوقوف على استعدادات المدينة لوفود تلك الدول، حيث التقى المحافظ بالسفير "لوى دوما" سفير كندا بجمهورية مصر العربية، وذلك بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.





وذكر بيان محافظة جنوب سيناء الصادر اليوم، أنه فى بداية اللقاء أعرب السفير عن سعادته البالغة بلقاء المحافظ، وأثنى على جهود المحافظ التى تتم فى مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر تغير المناخ، معلنا أن كندا لأول مرة منذ بداية اجتماعات الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ يتاح لها جناح خاص داخل مركز المؤتمرات الدولى بشرم الشيخ، حرصا منها على المشاركة الفعالة بهذا المؤتمر الدولى على أرض شرم الشيخ.

وأكد البيان أن المحافظ استعرض أهم المشروعات والاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ وهى حوالى 27 مشروعا قوميا ضخما، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من معظمها أواخر سبتمبر القادم استعدادا لمؤتمر تغير المناخ ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تحويل 8 محطات تموين وقود للغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء من إجمالى 13 محطة تموين بشرم الشيخ جارى الانتهاء منهم، تحويل 800 تاكسى بالمجان ضمن مبادرة وزارة البترول للعمل بالغاز الطبيعى، حصول 79 فندق على النجمة الخضراء وتوصيل خدمة الانترنت فائق السرعة لـ 90 % من إجمالى الفنادق بشرم الشيخ.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن هناك تطويرا شاملا وتوسعة ورفع كفاءة جميع الطرق بالمدينة لاستيعاب وفود المؤتمر بالإضافة لمحاور وطرق جديدة وكبارى لأحداث السيولة المرورية وتوفير الوقت والتكلفة لوفود المؤتمر، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة والزراعات والمساحات الخضراء بجميع المدينة، وإنشاء الحديقة المركزية ومجلس مدينة شرم الشيخ الذكى صديق البيئة، و6 ميادين جديدة وإنشاء ممشى عالمى، لافتا أن المدينة تتحول لمدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة، وهناك العديد من الخطوات والإجراءات التى اتخذت لذلك منها توفير خدمة الدراجات بالكروت الممغنطة لخدمة الوفود وأهالى المدينة وتوفير خدمة النقل الذكى الأخضر بتوفير الحافلات الكهربائية واستخدام السيارات بالغاز الطبيعى والكهرباء، وتشغيل الفنادق بالطاقة الشمسية.

وأشار أنه جارى الانتهاء من التطوير الشامل لمضمار الهجن بشرم الشيخ تم الانتهاء من المقصورة الرئيسية وغرفة كبار الزوار، وجارى الانتهاء من قرية التراث البدوى، والمسجد وتجهيز العيادة البيطرية وسيتم افتتاحه باقامة سباق دولى فى منتصف أكتوبر القادم.

وأكد المحافظ أن كل شبر على أرض مدينة شرم الشيخ يجرى العمل به وتطويره، مشيرا إلى أن مطار شرم الشيخ تم تطويره وتوسعته لتصبح السعة 10 مليون سائح سنويا بدلا من 7.5 حاليا.

وأضاف المحافظ أن شرم الشيخ يتم تأمينها بالتعاون مع كافة الجهات والأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن السور الأمنى بالمدينة بطول 27 كم به أربع بوابات للتحكم فى الدخول والخروج من المدينة بالإضافة للكاميرات البانورامية التى يتم متابعتها من خلال مركز رصد أمنى.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء بحث ودراسة توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ المصرية ومدينة فانكوفر الكندية، وأبدى السفير عن بالغ سعادته واستعداده لتوقيع هذه الاتفاقية تأكيدا على التعاون وتبادل الثقافات بين البلدين.

ولفت المحافظ إلى توقيع 15 اتفاقية تعاون وتوأمة بين العديد من الدول لتوثيق التعاون فى مجال السياحة والرياضة والثقافة والمجالات الأخرى.