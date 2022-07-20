جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
وفى مستهل العرض، تناولت المشاط، البرنامج الطارئ مع البنك الدولى لدعم التصدى لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود، حيث استعرضت حجم التمويل الموجه لشراء الأقماح، واستكمال منظومة بناء وتحديث الصوامع وتحقيق الاستدامة لمنظومة الغذاء، والجهات المستفيدة من البرنامج، وما تم إنجازه، والموقف الحالى، موضحة أنه يوجد حاليا بعثة من البنك الدولى لمناقشة الإطار التعاقدى لمناقصات القمح.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى خلال العرض إلى برنامج "دعم الموازنة العامة للدولة نحو الصمود الاقتصادى ومتطلبات الأمن الغذائى" بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى، حيث تناولت بالتفصيل محاور وأهداف البرنامج والتى تضمنت دعم استجابة الأمن الغذائى على الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، وتعزيز صمود وشفافية القطاع المالى.
من جانب آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى ما قام به البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية من تحويل جزء من الاعتمادات المطلوبة اتصالا ببرنامج إطار تمويل سياسات التنمية 2021/2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المشاط» تستعرض جهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.