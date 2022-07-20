«المشاط» تستعرض جهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عرضا حول جهود الوزارة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فى إطار التوجيهات الصادرة بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية فى هذا الصدد.





جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وفى مستهل العرض، تناولت المشاط، البرنامج الطارئ مع البنك الدولى لدعم التصدى لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود، حيث استعرضت حجم التمويل الموجه لشراء الأقماح، واستكمال منظومة بناء وتحديث الصوامع وتحقيق الاستدامة لمنظومة الغذاء، والجهات المستفيدة من البرنامج، وما تم إنجازه، والموقف الحالى، موضحة أنه يوجد حاليا بعثة من البنك الدولى لمناقشة الإطار التعاقدى لمناقصات القمح.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى خلال العرض إلى برنامج "دعم الموازنة العامة للدولة نحو الصمود الاقتصادى ومتطلبات الأمن الغذائى" بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى، حيث تناولت بالتفصيل محاور وأهداف البرنامج والتى تضمنت دعم استجابة الأمن الغذائى على الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، وتعزيز صمود وشفافية القطاع المالى.

من جانب آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى ما قام به البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية من تحويل جزء من الاعتمادات المطلوبة اتصالا ببرنامج إطار تمويل سياسات التنمية 2021/2022.