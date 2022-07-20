نائب محافظ الوادى الجديد: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وطالبت بضرورة المتابعة الدقيقة والمرور الدورى على المستشفيات وحصر حالات الإصابة والاشتباه والعزل المنزلى والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية وجاهزية أقسام العزل والعناية المركزة لأى زيادة قد تطرأ فى الأعداد، كما وجهت بتكثيف حملات التوعية للمواطنين للالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعى وتقليل التجمعات.

جاء ذلك خلال رئاستها اليوم الأربعاء، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات مع رؤساء المراكز بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكدت نائب المحافظ على التعامل الفورى والحاسم مع التعديات على أراضى الدولة ومتابعة أعمال الإزالات فى المهد وفقا لما يتم رصده من قبل وحدة المتغيرات المكانية، حفاظا على حق الدولة والشعب، وقيام الإدارات الهندسية بالمراكز بتوضيح التيسيرات المقدمة للمواطنين لاستصدار بيان الصلاحية وشهادة المطابقة فى منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

من ناحية أخرى، استعرضت نائب المحافظ جهود المراكز فى متابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة والمرور على المواقف للتأكد من عدم وجود أى شكاوى أو مخالفات.

وتناول الاجتماع متابعة جاهزية المراكز لاستقبال لجان التقييم الميدانى التابعة لجائزة التميز الحكومى فى دورتها الحالية، لمواصلة صدارة المحافظة فى حصد جوائز الفئات المختلفة.