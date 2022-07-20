شوقى: الثانوية العامة تنتهى غدا بنجاح.. وأتممنا امتحانات 22 مليون طالب

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة، تنتهى غدا الخميس، وبذلك تكون الوزارة أتمت امتحانات 22 مليون طالب هذا العام بنجاح، معربا عن تمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق.





جاء هذا خلال مشاركته باجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة. ويصل قطار الثانوية العامة، غدا الخميس، إلى محطته النهائية للعام الدراسى 2021/2022، حيث يؤدى طلاب شعبة العلوم الامتحان فى مادة الاحياء، بينما يؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

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