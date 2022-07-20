جدة - نرمين السيد - شهدت جامعة طنطا، انعقاد اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بحضور 432 من طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بمختلف كليات الجامعة، المؤهل للالتحاق بمنحة الدورة التدريبية فى اللغة الإنجليزية، التى تنظمها المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة ويقوم بالتدريس بها مدربون متخصصون من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، فى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة طنطا والجامعة الأمريكية، وذلك ضمن منحة الدورات المجانية التى تقدمها المراكز الجامعية للتطوير المهنى.





وذكر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة طنطا تستهدف الطلاب والخريجين من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهى التدريب التقنى والمهارى، والتأهيل لسوق العمل، وإنشاء شراكات فاعلة مع أصحاب الأعمال، وذلك لسد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية والتعليمية واحتياجات سوق العمل. وأشار الدكتور ذكى إلى أن الجامعة تحرص على تفعيل استراتيجية تنموية مستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، للإسهام فى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المتخصصين المؤهلين علميا ومهاريا والقادرين على ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة الناشئة.. وأن ما تحققه الجامعة من إنجازات متواصلة هو نتاج استخدام الأسلوب العلمى المنهجى فى التخطيط والإدارة بالأهداف. يذكر أن الدورة التدريبية معتمدة من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية ويتم تقديمها كمنحة مجانية بالكامل لطلاب الجامعة على مدار 10 أيام بواقع 30 ساعة تدريبية بهدف إجادة الطلاب والخريجين للغة أجنبية كمطلب أساسى لسوق العمل بخلاف الدورات التدريبية الفنية والمهارية المكثفة للطلاب للفرقتين الثالثة والرابعة، بجانب ورش العمل الموجهة لجميع طلاب وخريجى الجامعة فى كتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية، والتخطيط والتطوير المهنى، وعقد جلسات المشورة الفردية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منح مجانية لطلاب جامعة طنطا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.