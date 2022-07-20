مجلس الوزراء يوافق على تأهيل «وطنية» و«صافى» تمهيدا لطرحهما بالبورصة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء على تأهيل شركتى "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافى"، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيدا للطرح بالبورصة، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء.





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