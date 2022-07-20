جدة - نرمين السيد - وتضمنت الجولة متابعة أعمال تنفيذ حفر وتركيب خطوط الانحدار الفرعية بقطر 200 ملى خط فرعى بمنطقة السيول بمدينة الطود، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز. كما تفقد رئيس المدينة خلال جولته الأعمال الجارى تنفيذها لصيانة مدرسة نجع أبوعنان الابتدائية بمدينة الطود، ووجه بالإلتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الجارى تنفيذها لأعمال الصيانة بالمدرسة وذلك لاستضافة الطلاب بها فى بداية العام الدارسى المقبل. ومن جانبه، أوضح محمود فراج، أنه تم بدء العمل فى تنفيذ صيانة مدرسة نجع أبو عنان الأبتدائية من بداية شهر مايو الماضى، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة فى نهاية شهر أغسطس المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مدينة الطود بالأقصر يتابع أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.