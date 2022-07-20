محافظ الغربية يبحث تنفيذ 22 محطة صرف صحى بتكلفة 720 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، مع رؤساء ومديرى الهيئة القومية للصرف الصحى، وشركة مياه الشرب الموقف التنفيذى والفعلى لعدد 22 محطة صرف صحى، بمركز ومدينة المحلة الكبرى بتكلفة 720 مليون جنيه.





وأكد رحمى - خلال الاجتماع - على أهمية مشروعات الصرف الصحى التى تمس المواطن بشكل مباشر والتى تعد من أهم حقوقه، مشيرا إلى الجهود التى بذلتها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية للصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لتشغيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات ونجاح تذليل كافة العقبات لتشغيل المشروعات جزئيا تمهيدا لنهو كافة الملاحظات وتسليم باقى الشبكات وفقا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة. ووجه رحمى برفع معدلات الأداء، مع ضرورة متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء تلك المشروعات، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.

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