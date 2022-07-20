قبول 157 طالبا وطالبة فى مدارس التمريض بمحافظة شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم الأربعاء، نتيجة القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة للعام الدراسى 2022/ 2023 بقبول 157 طالبا وطالبة بها.





وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل -فى تصريح صحفى- إنه تم قبول 52 طالبا وطالبة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش (22 طالبا و30 طالبة)، و51 طالبا وطالبة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد (17 طالبا و34 طالبة)، و46 طالبا وطالبة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد (17 طالبا و29 طالبة)، و8 طلاب بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنخل (طالبان و6 طالبات). يذكر أنه سبق قبول طلبات المتقدمين بدءا من 18 حتى 23 يونيو الماضى؛ وتم إجراء اختبارات الإملاء واللغة الإنجليزية يوم 4 يوليو الجارى وتحدد موعد كشف الهيئة أيام 18 و19 و20 يوليو الجارى؛ وتم القبول طبقا لقواعد وشروط القبول الواردة بحد أدنى 265 درجة.

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