البابا تواضروس يلقى محاضرته الأسبوعية من فيينا

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، محاضرته الأسبوعية من كنيسة الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب بالحى الحادى والعشرين بالعاصمة النمساوية فيينا وهى كنيسة جديدة للأقباط فى النمسا.





وشدد البابا، فى محاضرته، على ضرورة تماسك الأسرة واحتفاظها بالتقاليد والتعاليم الدينية رغم تواجدها فى الغرب، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على المودة والرحمة والاحترام بين الأزواج والزوجات وحسن اختيار شريك الحياة بالنسبة للمقبلين على الزواج.

وشارك فى المحاضرة الأنبا ماركوس أسقف دمياط ووفود من أقباط مصر المقيمين فى فرنسا وإيطاليا والسويد ومختلف دول الاتحاد الأوروبى.

يشار إلى أن البابا تواضروس يفتتح غدا الخميس، أعمال مؤتمر الشباب القبطى فى أوروبا بمقر دير الانبا انطونيوس بقرية اوبرزيبن برونن بالقرب من العاصمة فيينا.

وكانت السفارة المصرية فى فيينا قد أقامت حفل استقبال للبابا أول أمس بمناسبة زيارته إلى النمسا وكان فى استقباله السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا والقنصل العام باسم طه.