وشدد البابا، فى محاضرته، على ضرورة تماسك الأسرة واحتفاظها بالتقاليد والتعاليم الدينية رغم تواجدها فى الغرب، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على المودة والرحمة والاحترام بين الأزواج والزوجات وحسن اختيار شريك الحياة بالنسبة للمقبلين على الزواج.
وشارك فى المحاضرة الأنبا ماركوس أسقف دمياط ووفود من أقباط مصر المقيمين فى فرنسا وإيطاليا والسويد ومختلف دول الاتحاد الأوروبى.
يشار إلى أن البابا تواضروس يفتتح غدا الخميس، أعمال مؤتمر الشباب القبطى فى أوروبا بمقر دير الانبا انطونيوس بقرية اوبرزيبن برونن بالقرب من العاصمة فيينا.
وكانت السفارة المصرية فى فيينا قد أقامت حفل استقبال للبابا أول أمس بمناسبة زيارته إلى النمسا وكان فى استقباله السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا والقنصل العام باسم طه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلقى محاضرته الأسبوعية من فيينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.