جامعة طنطا تحصد المركز الأول محليا و151 عالميا فى تصنيف شنغهاى الدولى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، تحقيق الجامعة لقفزة غير مسبوقة فى التصنيف الصينى شنغهاى للموضوعات لأول مرة فى تاريخها، حيث ظهرت فى ثلاثة موضوعات هذا العام وهى (الطاقة والعلوم الهندسية – العلوم الزراعية – الهندسة الكيمائية) مقارنة بموضوع واحد العام الماضى وهو العلوم الزراعية فقط.





وأوضح رئيس الجامعة - فى بيان اليوم - أن الجامعة لأول مرة هذا العام تظهر فى مجال علوم الطاقة والعلوم الهندسية وحققت المركز الأول محليا بوجودها فى المركز 151-200 على مستوى العالم.

وجاءت فى المركز الثانى محليا فى مجال العلوم الزراعية لاحتلالها المركز 201-300 عالميا متقدمة نحو 200 مركز عن العام الماضى حيث كانت فى المركز 401-500 عالميا، كما ظهرت الجامعة أيضا ولأول مرة فى ذات التصنيف فى مجال الهندسة الكيميائية وجاءت فى نفس المركز 401-500 عالميا.

ومن جانبه، أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا، إلى أن تصنيف GRAS يعتمد بالأساس على خمسة مؤشرات رئيسة، حيث يقوم بتصنيف الجامعات فى 54 مادة عبر العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، ويعتمد التصنيف الصينى فى تقييمه على خمسة معايير رئيسية وهى الأبحاث المنشورة فى مجلات الربع الأول Q1 ومعدل الاستشهاد النوعى لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين فى مجالات التصنيف المختلفة وعدد الأبحاث المنشورة فى أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية فى هذا المجال.