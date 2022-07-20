جامعة بنى سويف التكنولوجية تستعد لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

جدة - نرمين السيد - تابع رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، اليوم الأربعاء، استعداد الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات للقبول بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة وذلك وفقا للجداول الزمنية المقررة.





وقال رئيس الجامعة فى بيان اليوم، إن اختبارات القدرات التى تجريها الجامعة وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتنسيق معها تستهدف قياس المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية المطلوب توافرها بالطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة لدراستها وتطبيقها، موضحا أن امتحانات القدرات ضرورية لاختيار أفضل العناصر إضافة إلى مجموع الدرجات التى يحددها مكتب التنسيق طبقا لرغبات الطلاب والأعداد المحددة للقبول بالجامعة والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من قطاع شئون التعليم والطلاب لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات بالجامعة ومتابعة تنفيذ الاختبارات طبقا لبرامجها المقررة والتعامل مع المشكلات الطارئة التى قد تؤثر فى عملية انتظام الاختبارات واقتراح المعالجات المناسبة لها وتلقى التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ اللازم بشأنها وإجراء التنسيق اللازم مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة فى كل ما يتعلق بالاختبارات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى حرصا على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات القدرات بمقر الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية بمدينة بنى سويف (شرق النيل) بالحى الأول المجاورة الأولى بشارع النرجس طبقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن.