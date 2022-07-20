وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا حادث انفجار أسطوانات غاز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 08:26 مساءً - صرف 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة.. و25 ألفًا في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة.. ودعم أسر الضحايا لمدة عام.. وصرف 8 آلاف من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار 3 أسطوانات غاز داخل مخبز بميت مجاهد دكرنس بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن وفاة حالتين وإصابة 12 حالة.

وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث وبحث الحالات لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للأسر المنكوبة.

وقد تقرر صرف مبلغ 50000 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25000 جنيهًا في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام، بالإضافة إلي صرف مساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية والهلال الأحمر بواقع 8000 جنيه لكل حالة وفاة ومبلغ 2000 جنيه لكل حالة إصابة كمساعدة فورية عاجلة، بالإضافة إلي تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، وكذلك مصروفات العلاج لحالات الإصابة.