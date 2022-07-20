محافظ جنوب سيناء: زى مميز لفئات العاملين بشرم الشيخ أثناء مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 مؤتمر عالمى كبير يحضره قيادات العالم ووفود رفيعة المستوى من كافة الدول، حيث أن الدولة سخرت كل امكانياتها لإنجاحه والتى تتشرف مدينة شرم الشيخ باستضافتة نوفمبر المقبل.





جاء ذلك استعراضه، عرض إحدى شركات الأزياء حول توفير زى موحد (يونيفورم) لمختلف الفئات العاملة بشرم الشيخ من قادة تنفيذيين وموظفين، وجهات خدمية، وعمال، وسائقى التاكسى والميكروباص، وأفراد أمن وغيرهم من الفئات العاملة بالمدينة. وأضاف فودة أنه تم اختيار عدد من الموديلات المقدمة والتى تتوافر فيها متانة الخامة، والألوان المناسبة التى تتواكب مع طبيعة العمل وكذا ملائمتها للطقس، وتنوعت العروض ما بين بدل وقمصان وكرافتات وتيشيرتات وأحذية. وأكد محافظ جنوب سيناء، ضرورة ظهور كافة العاملين بالمحافظة بكافة فئاتهم من قادة وموظفين وممثلى للجهات الخدمية وأفراد الأمن وسائقى التاكسى والميكروباص وغيرهم من الفئات بالمظهر اللائق والمشرف أمام الزوار من كافة الجنسيات، وهو ما تعمل عليه المحافظة جاهدة والذى سيتحقق فى أبهى صوره.

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