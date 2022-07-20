رئيس جامعة الأزهر يؤكد أهمية تبادل الخبرات بين الشباب لبناء كوادر مبدعة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، أهمية تبادل الخبرات بين الشباب وبعضهم البعض من أجل بناء كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على القيادة ودعم الأفكار الإبداعية والابتكارية فى ضوء توجه الدولة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة اليوم، الدكتور محمد صلاح عبد العال خلاف، الحاصل على دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية جامعة الأزهر بنين، والذى كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرا لنشاطه الرياضى الكبير وأخلاقه الرفيعة. وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التميز الذى حصل عليه ابن من أبناء جامعة الأزهر، وقام بإهدائه نسخة من القرآن الكريم.

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