قرارات حكومية للعزل المنزلى للموظفين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشف مجلس الوزراء عن الضوابط الخاصة بعودة العاملين لأماكن العمل وفترات العزل المقررة لحالات الإصابة بمرض فيروس كورونا والمخالطين لهم، والتى تنص فيما يتعلق بالحالة الإيجابية معمليا بدون أى أعراض.





ويوضح الإنفوجراف التالى ضوابط الحكومة للعزل المنزلى للموظفين: وتتضمن الضوابط أن يتم العزل لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار، ليستمر الشخص فى حالة انتهاء العزل فى ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية فى تحركاته، على أن تعامل الحالة فى حالة ظهور الأعراض خلال فترة العزل طبقا لفترات العزل المقررة وفقا للتصنيف الإكلينيكى لأعراض الحالة.

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