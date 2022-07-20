محافظ القاهرة يتابع إزالة المساكن الخطرة بمنطقة الجبخانة الأثرية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك حرصا على حياة المواطنين الذين يتم نقلهم لمساكن حضارية بمنطقة المحروسة متكاملة الخدمات. وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالة تأتى ضمن أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية بحى مصر القديمة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها. كما تفقد محافظ القاهرة، استكمال أعمال تطوير منطقة كورنيش النيل بالمنطقة الجنوبية ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل وزيادة المزروعات وتقليم الأشجار واستكمال الأرصفة وإصلاح التالف منها. رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وإيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء المعنيين.

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