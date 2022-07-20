غدا.. معلومات الوزراء يعقد ورشة حول وثيقة ملكية الدولة بقطاع الأجهزة الطبية

كانت الحكومة قد أطلقت حوارا مجتمعيا، منتصف يونيو الماضى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
ومن المقرر أن يشارك فى الورشة الجديدة، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة فى صناعة الأجهزة الطبية، بحضور ممثلين عن الهيئات الحكومية والجهات التنفيذية ذات الصلة، وبمشاركة عدد من الخبراء فى مجال المستلزمات الطبية.
يذكر أن "مركز المعلومات" عقد 11 ورشة عمل حتى الآن فى إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مجالات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود وتجارة الجملة والتجزئة، بحضور أصحاب شركات القطاع الخاص وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحادى الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعضاء البرلمان بغرفتيه.
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