محافظ الإسكندرية يستقبل عددا من ذوى الهمم بشاطئ المندرة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم عددا من جمعيات ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة على شاطئ المكفوفين وشاطئ ذوى الهمم بالمندرة المجانى، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حيث ضمت الجمعيات "جمعية بنات النور للمكفوفات، ونادى النور، وجمعية الإسكندرية للمكفوفين، وبطريركية الأقباط الكاثوليك لذوى الاحتياجات الخاصة".





وصرح المحافظ أن الاستعانة بالشباب من متلازمة داون بنظام اليومية بشاطئ ذوى الهمم سابقة هى الأولى من نوعها تتم فى شواطئ الإسكندرية، وذلك استكمالا لجهود المحافظة فى دمج أبنائها من ذوى الهمم فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتواجد المحافظ وسط أبناءه من ذوى الهمم، مؤكدا أن المحافظة تسعد باستضافة أبنائنا من ذوى الهمم من جميع محافظات الجمهورية على شاطئ ذوى الهمم بالمندرة المجانى والذى يعد شاطئ الوحيد على مستوى الجمهورية.

كما استمع المحافظ لعدد من مواهب الأطفال من ذوى الهمم فى القرآن الكريم والفنون الاستعراضية.

وأكد الشريف، أنه فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية، فإن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوى الهمم، فى جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.