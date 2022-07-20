محافظ المنيا يستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.





جاء ذلك بمشاركة نيافة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأب باسكوالى سكرتير غبطة البطريرك، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، راعى كاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بالمنيا. وخلال اللقاء، أشاد غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر بالإنجازات، التى تشهدها محافظة المنيا، مؤكدا على روابط المحبة الأخوية بين أطياف المجتمع المنياوى. جدير بالذكر أن اللقاء يأتى ضمن البرنامج الخاص بزيارة الأب البطريرك لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

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