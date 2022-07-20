رفع كفاءة البنية الأساسية للاتصالات بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ -فى تصريح اليوم الأربعاء- إنه تم عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كافة الوزارات ورئيس جهاز تنمية سيناء لمناقشة جهود الدولة بالمحافطة واحتياجاتها ووضع عدد من التوصيات.

وأضاف أن لجنة تنمية وإعمار سيناء وضعت عددا من التوصيات فى اجتماعها الأخير من بينها: الانتهاء من رفع كفاءة الشبكات الأرضية وتحويلها لكوابل فايبر بإجمالى 32 ألف خط، والتنسيق مع الجهات الخدمية للانتهاء من ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنشاء البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحى، والانتهاء من تحويل خدمة المحمول للجيل الرابع، وتغطية خدمة المحمول التجمعات التنموية وعلى الطرق.

وعقد نائب المحافظ هشام الخولى، اجتماعا برئاسته ضم سكرتير مركز ومدينة العريش وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثل عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتى الكهرباء والمياه، أكد خلاله قيام الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ عدد من مشروعات انشاء البنية الأساسية اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات بعدد من مناطق محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية لتنفيذ تلك المشروعات بمدينة العريش تبلغ 24 مليون جنيه.