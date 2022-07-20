انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية: بقي 15 سنة بس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء الموافق العشرون من يوليو 2022، قرارً جديداً بشأن السن القانوني لطلب الحصول علي البطاقة الشخصية.

وأعلن مجلس الوزارء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم داخل المقر الجديد لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة عن موافقته على تعديل سن طلب الحصول علي البطاقة الشخصية، والذي تنص عليه أحكام القانون 143 لسنة 1994، شأن الأحوال المدنية المصرية.

وقرر المجلس أن يكون جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاما مشيراً أنه يحق للمواطن طلب الحصول علي البطاقة الشخصية خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن

كما قرر تعديدل بعض القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة.