انت الان تتابع خبر عاجل.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة اليوم 7 ساعات.. اعرفوهم والحقوا خزنوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة، بالإعلان عن مناطق قطع المياه مساء اليوم إلى الساعات الأولى من صباح غداً الخميس، وهذا ما يريد معرفته الكثير من المواطنين الذين يريدون تخزين الكميات الكبيرة منها.

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة اليوم 7 ساعات

وكشفت الشركة عن أماكن قطع المياه في القاهرة وهي “الهضبة العليا، إسكان الزلزال والتعاونيات، مدينة الاسمرات، كمبوند الأسمرات”، وهذا يكون بدءاً من الساعة الـ 12 مساءاً اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 إلى الساعة الـ 7 صباح يوم الخميس 21 يوليو 2022.

سبب قطع المياه في مناطق بالقاهرة اليوم

وأكدت الشركة أن سبب انقطاع المياه بالقاهرة هو تحويل مسار خط الصرف الصحي الرئيسي في منطقة المقطم، واهابت الشركة بكل أصحاب المخابز والمستئفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء الفترة المحددة، وتدبير سيارة مياه صالحة للشرب في هذه المناطق ويتم الاتصال على الخط الساخن 125 من الأرضي أو الموبايل.