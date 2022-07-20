انت الان تتابع خبر قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة.. خلاص الحكومة حددتها للمصريين والأجانب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مجلس الوزراء بإعتماد في اجتماعه الأسبوعين اليوم الأربعاء، توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بخصوص وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه لكل المصريين والأجانب والسائحين والأماكن العامة.

قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة للمصريين والأجانب

ووافق مجلس الوزراء على القواعد الخاصة بالتصوير الشخصي لكلاً من المصريين والأجانب المقيمين والسائحين، بجميع أنواع الكاميرات المخصصة للتصوير الفوتوغرافي التلقيدية أو الرقمية، وأيضاً كاميرات الفيدية للأفراد، بدون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم على خلاف الأغراض الخاصة بالتصوير الأخرى “السينمائي، ، والتليفزيوني، والوثائقي، والتجاري، والمهني، والحواري، والصحفي، والإعلامي، والإعلاني، والاحترافي”، وهي تتطلب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.

غير مسموح باستعمال معدات التصوير بدون تصريح

وحددت ايضاً عدم السماح باستعمال معدات التصوير بدون تصريح مسبق، وأيضاً تجديد المناطق الغير مصرح بالتصوير فيها بدون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للحكومة، وأجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة، والكثير من الجهات السيادية والامنية الاخرى.