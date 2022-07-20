انت الان تتابع خبر عاجل.. تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية.. الحكومة وافقت عليه بدل من 16 لـ 15 سنة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مجلس الوزراء بالموافقة على العديد من الاحكام الخاصة بأحكام القوانين التي جهزتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التي تتبع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بين هذا مشروع قانون بتعديل العديد من أحكام القانون 143 لسنة 1994 بخصوص الأحوال المدنية.

تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية لكل المصريين

ونص مشروع القانون على جعل السن القانوني للتقديم بطلب الحصول على البطاقة الشخصية 15 عاماً بدلاً من 16 عاماً، وهذا أثناء 6 أشهر من تاريخ وصوله للسن، وتعتبر من أبرز الأشياء الحديثة التي تم الكشف عنها اليوم بعد الموافقة عليها.

تعديل أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954

وشملت الاحكام على مشروع قانون تعديل العديد من الأحكام الخاصة بالقانون رقم 394 لسنة 1954 بخصوص الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، وأنه لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة إلى الجرائم التي تأتي في هذه المادة إلا بالدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، وذلك لأن الجريمة المعاقب عليها وفقاً إلى هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.