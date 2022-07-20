انت الان تتابع خبر قاتل زوجته شيماء جمال أمام المحكمة: هددتني بصور العلاقة الزوجية وفضحى أمام زوجتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر أيمن عبد الفتاح زوج المذيعة الراحلة شيماء جمال أمام المحكمة اليوم، وهم تزوجوا عرفياً ثم رسمياً في السنوات الأخيرة الماضية، وقرر المتهم بعد كثرة الخلافات بينه وبين زوجته المجني عليها أن يتخلص منها ويخفي جثمانها في أحد المزارع بالبدرشين الذي استاجرها.

اعترافات قاتل زوجته شيماء جمال أمام المحكمة

واعترف قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال أمام المحكمة، أنه بسبب كثرة تهديده بنشر مقطع مصور وصور علاقتهما الزوجية التي صورتها بدون علمه، وفضح أمر زواجهما بين أصدقائه في العمل وزوجته واهله وطلبت منه 3 ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها بدون أن تسيء لسمعته ومستقبلة، ولذلك قرر أن يتخلص منها واتفق مع صديقة حسين الرغابلي على استئجار مزرعة في البدراشين حتة تكون بعيده عن أعين الرقابة لتنفيذ قتل زوجته.

نص اتفاق المتهم مع المتهم الثاني لقتل زوجته

وقال القاتل أن المتهم الثاني أتم العلاقة الإيجارية وتسلم المزرعة، وأجري العديد من الأعمال والإصلاحات فيها وحصل على مبلغ وصل لـ 360 ألف جنيه لقبول الإشتراك معه الجريمة، وتم تحديد يوم 20 يونيو كمعاد لإرتكاب الجريمة.