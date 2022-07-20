نائب محافظ شمال سيناء يتابع المرحلة الثانية من محور الساحل بمدينة العريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 07:30 مساءً - تابع اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش،، الأربعاء، المرحلة الثانية من محور الساحل، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من محور الساحل تبدأ من تقاطع شارع الإذاعة وحتي جامعة سيناء.

وأشار الخولي إلى المرور على المرحلة الأولى من محور الساحل، حيث تم الانتهاء من عوائق البنية التحتية وتوصيل المرافق بالكامل، ووضع طبقة التاسي.

ولفت إلى أنه تبقى الانتهاء من شبكة صرف الأمطار تمهيدا للرصف النهائي، موضحا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية كبري في محافظة شمال سيناء.

رافق نائب المحافظ كلا من رؤساء قطاع الشركات العاملة في التنفيذ ورئيس قطاع كهرباء شمال سيناء ورئيس قطاع المياه وعدد من مديري الإدارات المعنية والشركات المنفذة.