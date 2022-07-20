وزير السياحة: ممنعناش التصوير.. خد تصريح وصور اللي أنت عايزه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 07:29 مساءً - أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صدور قانون للإنتاج السينمائي قريبًا.

وقال وزير السياحة والآثار، في مؤتمر صحفي له خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة اليوم الأربعاء:" المبدأ هو صوّر اللي أنت عايزه في الشوارع، صور الواجهات والميادين والنيل والشوارع التي تعبر عن تراث مصر وحضارتها، صور في المكان الذي تريده، لو هتصور بمعدات تصوير محترفة، لا نمنع وموافقين، ولكن قدم له تصريح مسبق، وطالما بتصور عادي في الشوارع والأماكن العامة دون تصريح مسبق ولا تدفع جنية واحد، وسيصدر بشأن هذا قرار من رئيس مجلس الوزراء، وهذا سيشجع كثير لإبراز جمال بلدنا".

وأكد الدكتور خالد العناني، أنه لم يكن هناك منع للتصوير من الأساس، مردفًا: لم يكن هناك منع للتصوير ولكن لم تكن هناك ضوابط، قمنا بوضع ضوابط لمنع أي لبس يمكن حدوثه مع أي مصري أو ضيف،و اشترطنا أيضًا أنه إذا كان التصوير الغرض منه تذكاري وسياحي وهواة، لو في مناظر مسيئة للآداب العامة أو مسيئة للدولة المصرية لو أنت عايز تصورها، حتى دي مش بنقولك لا بس خد تصريح مسبق، ولكن التصوير دون تصريح للخطوط العريضة التي تحدثنا عنها.