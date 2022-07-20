لمدة 7ساعات.. غدا قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 07:29 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (الهضبة العليا – اسكان الزلزال والتعاونيات – مدينة الاسمرات - كمبوند الأسمرات)، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء، اليوم الاربعاء، حتى الساعة السابعة صباح، غدا الخميس.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي تحويل مسار خط صرف صحى رئيسي بمنطقة المقطم، وتهيب بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.