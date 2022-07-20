لجنة مكافحة كورونا: توفير دواء مولونوبرافير بالصيدليات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 07:29 مساءً - أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن عقار مولونوبرافير لعلاج فيروس كورونا متوفر في الصيدليات ولكن يتم صرفه بروشتة طبية من قبل طبيب متخصص في أمراض الصدر أو الحميات.

وأشار رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا إلى أن العلاج يتم بعد تقييم الحالة الصحية للمريض لان بروتوكول علاج الحالات البسيطة يختلف عن المتوسطة أو الحالات الشديدة وكلا منهم له بروتوكول علاج مختلف.

و دواء مولونوبيرافير أول علاج فموي مضاد لفيروس كورونا يتم إنتاجه في مصر من قبل ٥ شركات مصرية كمرحلة أولى.

كما يعتبر أول علاج يتم توفيره في الصيدليات الحكومية التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية منها صيدلية الإسعاف والشكاوي بسعر ٦٢٥ جنيها للعبوة ويصرف بروشتة طبية.