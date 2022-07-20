1200 طفل فى كرنفال أنتم نور العالم بإيبارشية جرجا (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت فعاليات الكرنفال الذى شاركت فيه قناة كوجى للأطفال الثلاثاء الماضى، وذلك بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بجرجا (مقر المطرانية). وتم تقديم برامج مختلفة بدءا من عروض مسرحية وكورال إلى غرف متنوعة "كتاب مقدس - فيديو - مسرح عرائس - معمل- أشغال يدوية - رسم - العاب مختلفة"، تدور فكرتها حول اسم الكرنفال "أنتم نور العالم". يذكر أنه على مدار أيام الكرنفال الثلاثة شارك حوالى 1200 طفل من مختلف الأعمار من أبناء الإيبارشية.

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