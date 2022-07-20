محافظ بنى سويف يبحث إنشاء مدرسة للتعليم الفنى بمنطقة كوم أبو راضى

وقال غنيم - وفقا لبيان المحافظة اليوم الأربعاء - إن هذا المشروع يتماشى مع خطة المحافظة وتوجهات الدولة لتعزيز دور التعليم الفنى وربط الخريجين بسوق العمل ضمن رؤية مصر 2030 التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ مما يعزز من توفير احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة.
وأضاف أن المحافظة أصبحت مركزا استثماريا واعدا بعد الطفرة النوعية التى شهدتها فى مجال البنية التحتية، مكلفا مسؤولى قطاع الاستثمار ورئيس مدينة الواسطى بمتابعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء المدرسة التى تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.
وأوضح أنها تعد إضافة نوعية لمنظومة التعليم الفنى بالمحافظة، وتسهم بشكل كبير فى الدفع بقطاع التعليم الفنى من خلال إتاحة التدريب العلمى بجانب التعليم النظرى بما يسهم فى توفير فرص عمل للطلاب.
وعلى صعيد آخر، وجه محافظ بنى سويف وكيل وزارة النقل بالمحافظة ناصر فراج ورئيس مدينة الواسطى محمد بكرى، بمعاينة الطريق الممتد من قشيشة على الطريق الزراعى والمعروف بمدخل الغروب، وبدء العمل فى تمهيده وترميم الحفر الموجودة به من خلال استخدام معدات الوحدة المحلية.
وجاء ذلك استجابة لمطلب بعض أهالى كفر أبجيج بمركز الواسطى، والذى يلتمسون فيه إعادة تمهيد وصلة الطريق الممتد من قشيشة على الطريق الزراعى والمعروف بمدخل الغروب، ويعتبر حلقة وصل بين عدد من القرى والعزب.
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