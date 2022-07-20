حياة كريمة.. محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة فى إدفو

وأكد عطية، فى بيان اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف الأعمال من أجل دفع نسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل العقبات والمشكلات أولا بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد.
وقال إنه تم تفقد مشروع توسعة مدرسة الرمادى قبلى الثانوية الصناعية والتى وصلت نسبة التنفيذ بها لـ100%، ومشروع إنشاء مكتب بريد الغوالية بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة 95%، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بنسبة 85%.
وأضاف أنه تم أيضا تفقد مشروع إنشاء كوبرى جنابية أبو النصر بنسبة 80%، وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة 55%، وإنشاء المجمع الصناعى 35%، وأيضا مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو ابنى بنسبة 35%، فضلا عن إحلال وتجديد مركز الشباب ومبنى وحدة الإسعاف بنسبة 15%.
من جهته.. أكد المهندس ناجح مصطفى أن فريق عمل حياة كريمة تفقد 10 مشروعات جارية بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو والتى يستفيد منها حوالى 42.7 ألف مواطن ومواطنة.
وبدوره، شدد فريق حياة كريمة على ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات المحافظ بتلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة ومنها رفع نسب ومعدلات التنفيذ فى بعض المشروعات المتأخرة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بأعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام، مع الاهتمام برفع مخلفات البناء وتسوية أعمال الحفر وإعادة الشيء لأصله من أجل حماية وسلامة الأهالى وتيسير الحركة المرورية فى محيط مواقع العمل بالشكل المطلوب.
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