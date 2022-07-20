عاجل- تحذير من السباحة بمزار كليوباترا وصخرة الغرام فى مطروح

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس مجلس مركز ومدينة مرسى مطروح رضا جاب الله، من ممارسة السباحة بمزار حمام كليوباترا وصخرة شاطئ الغرام لعدم وجود منقذين، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين والمصطافين.





كما حذر جاب الله، فى بيان اليوم الأربعاء، بعدم نزول البحر ببعض الشواطئ المفتوحة بكورنيش الأبيض، بسبب عدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج طبقا لنشرة الأرصاد الجوية.

وناشد بالالتزام بالتعليمات لعدم استقرار حالة البحر، وعلى الجميع الاستجابة السريعة بعدم نزول الشواطئ المعلن عنها؛ حفاظا على أرواح رواد الشواطئ.

وأكد أن شواطئ المدينة تستقبل روداها بتذاكر دخول بأسعار رمزية وهناك شواطئ مجانية، وتم تحديد سعر الشمسية و4 كراسى بقيمة 120 جنيها، ويسمح للمصطافين بدخول كل ما يحتاجه من مأكولات وألعاب شاطئية بدون رسوم، تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح خالد شعيب.

وأضاف أن الشواطئ تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين، مشيرا إلى أن مسئولى مجلس المدينة وشركة الإنقاذ يتابعون الحالة العامة للشواطئ ورفع تقارير يومية.