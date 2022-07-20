جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور وائل عبد العزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث انفجار 3 أسطوانات غاز، داخل مخبز بميت مجاهد دكرنس بمحافظة الدقهلية، والذى أسفر عن وفاة حالتين وإصابة 12 حالة.





وتنفيذا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة على الفور لموقع الحادث، وبحث الحالات لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للأسر المنكوبة. وقد تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام، بالإضافة إلى صرف مساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية والهلال الأحمر بواقع 8 آلاف جنيه لكل حالة وفاة ومبلغ 2000 جنيه لكل حالة إصابة كمساعدة فورية عاجلة. كما تقرر تسجيل الأسر المتضررة من الحادث ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، وكذلك مصروفات العلاج لحالات الإصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القباج توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا حادث انفجار أسطوانات غاز دكرنس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.