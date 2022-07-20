سفير مصر فى لشبونة يلتقى نائبة رئيس برلمان البرتغال

جدة - نرمين السيد - التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية فى البرتغال، نائبة رئيس البرلمان البرتغالى Edite Estrela، حيث تناول الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات الأخيرة، التى ساهمت فى دعم وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات وبالأخص فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والثقافة والسياحة.





كما تطرق النقاش إلى أهمية ودور العلاقات البرلمانية فى الإسهام فى تعزيز العلاقات ما بين البلدين. وفى هذا الإطار، رحب السفير المصرى بإقرار البرلمان البرتغالى تشكيل مجموعة الصداقة المصرية البرتغالية، وأهمية الاستفادة المتبادلة بين الجانبين، فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالتحول الأخضر والرقمى، وتنظيم سوق الطاقة النظيفة والمتجددة.

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