بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة نيافة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأب باسكوالى، سكرتير غبطة البطريرك، حيث كان فى استقبالهم الأب أنطون فؤاد، راعى الكنيسة.
والقى الأب البطريرك كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا أن الكنيسة حية دائما بشعبها، وممتدة إلى الأبد بشبابها، الذين هم مستقبل الغد، كما أشاد غبطته بالأنشطة الرعوية الفعالة، داخل الكنيسة.
وفى سياق متصل، تفقد صاحب الغبطة دير راهبات بنات القديسة حنة بالمنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا باسيليوس فوزى، وانتهت اللقاء بالصلاة، والتقاط الصور التذكارية.
جدير بالذكر أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتى فى إطار حرص بطريرك الأقباط الكاثوليك على متابعة الأحوال الرعوية لكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، وكذلك الاطمئنان على أحوال دير راهبات بنات القديسة حنة.
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