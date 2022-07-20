شمال سيناء تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - ناشدت مديرية الصحة فى محافظة شمال سيناء (إدارة التثقيف والإعلام الصحى) من خلال عدة بيانات، المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات وأهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية خاصة فى أماكن التجمعات مع الاستمرار فى تلقى اللقاحات.





ووجه الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى، فى بيان اليوم الأربعاء، بتكثيف التوعية خاصة مع الزيادة الملحوظة فى أعداد الإصابات بكورونا خلال هذه الفترة، مناشدا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق باقى الاجراءات الاحترازية كغسل اليدين باستمرار والتباعد الاجتماعى وغيره.. مع الاستمرار فى تلقى اللقاحات المتوافرة. ومن جانبه، أشار فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بالمديرية، إلى أن الالتزام بارتداء الكمامة يقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا وبقية الأمراض المعدية علاوة على تلقى لقاح فيروس كورونا لضمان فرصة حماية أكبر من العدوى، مشيرا إلى أن اللقاح آمن وفعال ومجانى، وتوافر خدمة الرد الآلى عبر الموقع الخاص بوزارة الصحة حول فيروس كورونا المستجد.

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