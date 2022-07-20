أهمها انضمام جامعة العلمين.. أبرز قرارات الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع، وجه الوزير بتكثيف جهود الاتحاد الرياضى فى تنظيم الأنشطة الرياضية من خلال الدورات الصيفية، وذلك بالتعاون مع الجامعات، واستغلال طاقات الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض د. عرفة سلامة خطة النشاط الرياضى للمركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة، حيث سيتم تنظيم 7 برامج تدريبية وهى: (تأهيل مديرى الرياضة الجامعية، مدرب جيم "مدرب شخصى"، الملتقى الدولى لعلوم وفنون الرياضة، الإصابات الرياضية والتأهيل الحركى، الإدارة المالية للمؤسسات الرياضية، إعداد القيادات الطلابية الرياضية الشابة، إدارة حمامات السباحة ومعالجة المياه).

واتخذ مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات عدة قرارات أبرزها:

- وافق المجلس على تنظيم بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة الإسكندرية، والاحتفال باليوبيل الذهبى للرياضة الجامعية 2022، بمشاركة 16 جامعة وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 26 أغسطس القادم.

- وافق المجلس على المشاركة فى البطولة العربية الجامعية لكرة القدم صالات للطلاب (بطولة زايد الثانية)، والمقرر إقامتها فى الفترة من 13 وحتى 22 أكتوبر 2022، بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الرياضى للجامعات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2022.

- وافق المجلس على انضمام جامعة العلمين الدولية لعضوية مجلس الاتحاد الرياضى للجامعات.

- وافق المجلس على إدراج لعبة الكرة الذكية ضمن أنشطة الاتحاد الرياضى للجامعات.

اعتمد المجلس الخطة الصيفية للنشاط الرياضى للجامعات للعام الدراسى 2021/2022، والذى يتم تنفيذها خلال الفترة من 15 يوليو الجارى حتى 30 سبتمبر القادم.

- وافق المجلس على إقامة مؤتمر دولى بعنوان "الاستثمار بالمنشآت الرياضية بالجامعات الحكومية والعائد الاقتصادى.. تحديات استثمار المنشآت الرياضية الجامعية"، وذلك على هامش بطولة العالم للاسكواش للجامعات التى ستقام خلال الفترة من 7 حتى 15 نوفمبر 2022 بجمهورية مصر العربية.

- وافق المجلس على خطة الاتحاد الرياضى للجامعات للعام الجامعى 2022/2023.

أحيط المجلس علما بإقامة بطولتى كأس العالم للاسكواش وكرة اليد للجامعات، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.