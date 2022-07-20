اكتمال عودة بعثة حج القرعة من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اكتملت عودة بعثة حج القرعة من الأراضى المقدسة، بعد أداء مناسك الحج فى ظل تيسيرات قدمتها لهم وزارة الداخلية المشرفة على بعثة حج هذا العام من خدمات لوجستية ومعيشية طوال واحد وعشرين يوما قضاها الحجاج بين مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.





وعرضت وزارة الداخلية عبر قناتها على يوتيوب، فيديو يوضح تفاصيل رحلة حجاج القرعة، بدءا من السفر من مصر، مرورا بأدائهم المناسك وحتى عودتهم لمصر مرة أخرى.

كما قدم الحجاج الشكر لوزارة الداخلية، على الاهتمام الكبير والرعاية المستمرة، التى لمسوها خلال تواجدهم فى الأراضى المقدسة، وحتى عودتهم لمصر سالمين. لمشاهدة الفيديو

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