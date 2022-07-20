وشدد الوزارة على ضرورة حصول المحال المشاركة فى التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة فى دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية مديرى المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحلات للمشاركة فى الأوكازيون، وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات تتراوح من 25 لـ 50٪ كما حدث العام الماضى، وأن كل عام يدخل فى الأوكازيون سواء الشتوى أو الصيفى ما يزيد عن 3500 محل.
كما أن الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط، بل يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: انطلاق الأوكازيون الصيفى 2022 بدءً من 8 أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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