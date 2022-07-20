محافظ الجيزة يجتمع مع مجالس إدارات المنطقة الصناعية والاستثمارية (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس أحمد راشد محافظ الجيزة عددا من الاجتماعات لمجالس إدارات المنطقة الصناعية والاستثمارية والجهاز التنفيذى لسوق الجملة، ومشروع استغلال الطرق وجهاز الجبانات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب.





جاء ذلك للوقوف على انتظام العمل بتلك الجهات الحيوية والإطلاع على الموقف التنفيذى بعدد من المشروعات الجارية ووضع حلول لبعض المعوقات والمشكلات والطلبات المقدمة من قبل المتعاملين مع تلك الجهات فى اطار حرص محافظ الجيزة على ضمان انتظام العمل وتأدية الخدمات للمواطنين. حضر اللقاء علاء بدران السكرتير العام والمستشار القانونى للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش ومدير مديرية الإسكان ورئيس جهاز الأملاك ورؤساء الأجهزة والهيئات المعنية.

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