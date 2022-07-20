وزيرة البيئة: نحتاج إلى 246 مليار دولار لتنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 05:22 مساءً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ الحكومة وافقت في اجتماعها الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة اليوم على تحديث خطة المساهمات الوطنية للانبعاثات بموجب اتفاق باريس لمواجهة التغيرات المناخية، والتى تتضمن خفض الانبعاثات في قطاعات عدة، موضحة أن 246 مليار دولار هى تكلفة تنفيذ استراتيجية مصر للتغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن مصر لأول مرة تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات في قطاعات الطاقة، وهى "الكهرباء والنقل والبترول".

ولفتت فؤاد إلى أنّ مصر تساهم بنسبة أقل من 1% من مساهمات العالم من الانبعاثات، رغم أنّها لو لم تخفض الانبعاثات، لن تؤثر في ظاهرة التغيرات المناخية، لكن هناك التزام في مصر بأهمية هذا الأمر، موضحة أنّ نسبة الخفض في قطاع الكهرباء ستكون بقيمة 70 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، أى 33% من انبعاثاته، وخفض انبعاثات قطاع البترول بنسبة 65% بخفض 1.6 مليون طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ.