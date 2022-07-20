القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتضامن (صور)

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جدة - نرمين السيد - واستعرض السفير علاء موسى مدير إدارة المعلومات والتخطيط السياسى وإدارة الأزمات بوزارة الخارجية، خلال الندوة مفهوم الدبلوماسية والدور الذى تقوم به وزارة الخارجية تجاه مختلف القضايا والأزمات، فضلا عن دور الوزارة الفعال تجاه مختلف الموضوعات التى تمس قضايا القارة الإفريقية والشرق الأوسط مما يبرز أهمية الدولة المصرية ودورها الريادى بالمنطقة.
كما ألقت الدكتورة رامونا كنعان مستشار الوزير للتسويق الإجتماعى والتطوير المؤسسى بوزارة التضامن الاجتماعى محاضرة بعنوان "حماية، رعاية، تنمية.. حق كل مصرى" استعرضت خلالها الدور الذى تقوم به الوزارة بمختلف القطاعات بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين بكل ربوع الوطن، كما أشارت إلى أهمية المبادرات الرئاسية التى تنظمها الوزارة بهدف الارتقاء بحياة المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.
وأشاد ممثلو الوزارتين بمستوى الوعى والإدراك الصحيح لدى رجال القوات المسلحة لكل متطلبات المرحلة وما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وكيفية مجابهتها على النحو الأمثل.
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة لتوعية وتنوير الشباب المصرى لما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم وبما يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة.
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