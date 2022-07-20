انت الان تتابع خبر.رفض أسرة حسن أبو السعود التعليق على اعتذار شيرين عبد الوهاب.. بعد الإساءة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود برفض الرد على اعتذار الفنانة شيرين عبد الوهاب لهم، وهذا بعد إساءتها له وتنمرها عليه، أثناء مداخلة هاتفية لها في برنامج كلمة أخيرة الذي يبث على قناة أون الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

رفض أسرة حسن أبو السعود التعليق على اعتذار شيرين عبد الوهاب

ورفضت رشا ابنة الراحل حسن أبو السعود التعليق على اعتذار شيرين عبد الوهاب الذي جاء في أحد التصريحات الصحفية، بخصوص واقعة إساءتها وتنمرها على الموسيقار الراحل، عندما قالت إنها بعد زواجها من حسام حبيب أصبحت تشبه حسن أبو السعود بعدما كانت مثل البدر.

هجوم رشا أبو السعود على شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها

وعبرت رشا حسن أبو السعود ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، عن استيائها وغضبها الشديد من تصريحات شيرين المسيئة إلى والدها، وقالت حلال التصريحات الصحفية “عيب وحرام اللي قالته ده، فيه عائلة كاملة بتدعي عليكي دلوقتي، ده تنمر، والدي كان مريض”.