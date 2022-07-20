انت الان تتابع خبر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. موعد الإعلان عنه بعد انتهاء الامتحانات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بالإعلان عن موعد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وتعد من أبرز الأشياء التي يبحث عنها جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات في الوقت الحالي.

موعد صدور جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وأعلن وزير التربية والتعليم أن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يكون غداً الخميس في الساعة الـ 1 ظهراً، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي.

منافشة وزارة التعليم لجدول الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وتوجد مناقشات دائرة في وزارة التربية والتعليم حتى الوقت الحالي بخصوص جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وأعلن المصدر المسئول في الوزارة إنها تتجه نحو بدء جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العانة 2022 في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، ويخوضها كل طالب راسب في الدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر.