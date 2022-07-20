انت الان تتابع خبر تعديل قانون هيئة قناة السويس.. تعرف على التفاصيل بعد موافقة مجلس الوزراء عليه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص مجلس الوزراء على الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 30 لسنة 1975، وهو الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وتمت إضافة إلى القانون العديد من المواد التي تخصه.

تعديل قانون هيئة قناة السويس وافق عليه مجلس الوزراء

وجاء في مشروع القانون أن يتم إنشاء صندوق تحت أسم “صندوق هيئة قناة السويس”، وذلك بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسي في الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب في مصر، ويتم إصدار النظام الرئيسي للصندوق بقرار الرئيس السيسي، ويكون بناءاً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء أثناء 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

التنمية الاقتصادية المستدامة لقناة السويس

وينص الصندوق للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره عن طريق الاستغلال الأمثل لامواله، وطبقاً إلى أفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث بسبب أي ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة أو تدهور في الأحوال الاقتصادية.