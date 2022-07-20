انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد زيادة المعاشات الجديدة.. اعرف الخير هيجيلكم أمته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشمل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والتي تم العمل بها بدءاً من الشهر الحالي، ووافق عليها مؤخراً مجلس النواب، وأيضاً خصصت 191 مليار جنيه إلي صناديق المعاشات، وتضمن على الكثير من الأشياء المختلفة.

موعد زيادة المعاشات الجديدة لكل المستفيدين

وتتواصل الزيادة السنوية للمعاشات تنفيذاً لكل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة، وهي من ضمن حزمة جديدة من الحماية المدنية التي تحسن دخول المواطنين للتصدي إلى الأعباء المالية التي تحدث حالياً، وسوف يتم صرف الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 13% بدءاً من أول إبريل القادم، ويبدأ في يوليو من كل عام الزيادة السنوية طبقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

قرار الزيادة الجديدة للمعاشات

ويتم إصدار قرار الزيادة الجديدة للمعاشات مع البدء في تجهيز الموازنة العامة الجديدة للدولة، وهي التي تكون في الفترة بين يناير وفبراير بعد عرض الموازنة على رئيس الجمهورية، وأيضاً زادت المعاشات منذ 4 سنوات بنسبة تصل لـ 40% بإضافة زيادة سنوية تصل لـ 13% خلال ثلاث سنوات مستمرة.